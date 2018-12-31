日男癡愛「初音」共結連理 專家：虛擬角色可治療創傷

2018-12-31 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本男子近藤顯彥與虛擬偶像「初音未來」的結婚典禮轟動全球，雖然外界批評聲浪不斷，家人也不支持，但近藤仍努力守護和初音的愛情。專家指出，在和異性互動的過程中，有過不愉快經驗的人很難找到現實伴侶，這些「虛擬情人」對於治療創傷相當有效。

據《CNN》報導，近藤在10年前曾被女同事霸凌，從此對真實女性產生陰影，不過遇到初音後，感覺自己獲得救贖，開始瘋狂愛上她。就算外界批評聲浪不斷，近藤仍堅持，自己與初音的關係絕對是愛情。同時他相信，世界上一定也有人想和虛擬人物結婚，希望自己的故事可以激勵這些人。

馬尼托巴大學（University of Manitoba）職業與應用倫理中心主任麥克阿瑟（Neil McArthur）指出，近藤這種類型的人是「第2波機械戀者」（digisexual）。第1波機械戀是藉由各式3C產品與他人交流，對「第2波機械戀者」而言，科技才是擇偶條件，他們並不認為人類才是浪漫關係中的重要角色。

麥克阿瑟說到，與他人互動中有過挫折的人，不容易和真實人類交往，會將情感轉移到虛擬人物上，因為虛擬情人是「被動的角色」，屬於安全、可預測的伴侶，在治療創傷上能有相當大的助益。

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