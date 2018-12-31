如臨大敵！ 跨年夜上海外灘武警進駐 全是為了這件事

2018-12-31 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕今晚是跨年夜，全台各地都有熱鬧的跨年活動準備迎接2019年，但中國上海外灘在4年前的跨年夜當天發生36人死亡的踩踏事件後，已連續4年未舉辦大型跨年活動。上海公安局日前宣布，跨年夜當晚，外灘、小陸家嘴等地區均不舉行大型的跨年活動，為防止踩踏事件再度上演，官方也在下午出動大量武警，嚴陣以待。

上海外灘踩踏事件發生在2014年12月31日，據說當晚超過100萬人湧入、遠遠超出該區人流容量上限30萬人；深夜11點30分跨年燈光秀即將開始時，會場後排遊客想到擠到前排獲得更好的視野，同時又有人想離開觀景平台，造成人潮推擠。

有遊客跌倒後，情況開始失控，這場意外最後竟造成36死、49傷，其中台灣遊客1死2傷，也因為這樣，上海外灘已連續4年停止舉辦跨年活動。但因為仍有許多國內外遊客在跨年夜前往上海，為防止踩踏事件再度上演，上海當局在今天下午出動大批武警人力前往外灘。

據《中央社》報導，今天下午2點左右，掛著「WJ滬」車牌、上海武警專用的軍車開始開往上海外灘的人民英雄紀念塔前廣場，初估至少有300名武警，在晚上組成「人肉人牆」，協助分流遊客。

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