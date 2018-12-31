今晚7點就開始跨年！迎接2019最早、最晚的是他們

2018-12-31 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕從台灣時間今晚7點起，全球各地將陸續迎來跨年夜，最早迎接2019的國家是太平洋島國東加王國、薩摩亞、吉里巴斯，還有紐西蘭，最晚迎接2019的地方居然是美國！

最早迎接跨年夜的國家是時區為UTC+13的東加王國（Tonga）、薩摩亞（Samoa），與太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）的恩德伯里島（Enderbury Island），還有因為實施日光節約時間，會將時鐘撥快1小時的紐西蘭，這4個國家都會在今晚7點迎來2019年。

有趣的是，使用時區UTC+13的這3個國家，雖然用東半球的時區，但實際位置卻在西半球，這3個太平洋島國由於經貿高度仰賴鄰近的澳洲與紐西蘭，不希望與紐澳有1天的時差干擾貿易發展，才特別使用了UTC+13的時區。

而最晚迎接2019年的地區同樣在太平洋上，是位於UTC-12時區的美屬貝克島（Baker Island）與豪蘭島（Howland Island），但因為這兩座島嶼均無人居住，實際上最晚迎來2019的地區其實是時區在UTC-11的美屬薩摩亞（American Samoa）島上的居民，台灣時間明晚7點才會跨年。

其他還有澳洲雪梨將在台灣時間今晚9點跨年、日本與韓國將在台灣時間晚上11點跨年、俄羅斯莫斯科將在台灣時間1日凌晨5點跨年、英國倫敦將在台灣時間1日上午8點跨年，美國紐約則會在台灣時間1日下午1點跨年。

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