中國人吃草也能活？專家打臉王岐山：草原生態早破壞沒草可吃了

2018-12-31 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國因為地大人又多，有著大量的資源，過去中國國家副主席王岐山曾向美國嗆聲，「我們老百姓吃草都能過一年沒事！」不過近年來中國生態環境問題嚴重，不只草原面積減少近半，草原質量也大幅度下降。中國水利環保生態學專家就直言，中國人已經破壞了草原生態系統，無法再靠吃草苟且生存。

中國水利環保生態學專家、水利工程師王維洛最近在《看中國》投書，談到中國的生態環境問題。在中國國家統計局1996年、2008年發布的數據中，中國天然草地面積有60億畝，不過中國國土資源部2016年數據卻顯示，牧草地只剩下32.91億畝，比之前的60億畝少了27.09億畝、約減少45.15%。

中國國家統計局2008年曾指出中國人吃草可以活一年，若按照國土資源部2016年的數據來計算，現在中國人吃草最多可以活200天，或者只有一半的中國人可以靠吃草活一年。王維洛直呼，這就是草原面積數量的減少對中國未來的危害。

王維洛也提到，中國過去不只有過世界上最大的草原面積，還曾經有呼倫貝爾草原等世上質量最好的草場。然而中國漢族人不懂遊牧文化、只認農耕文化，還把農耕文化推廣到草原地區。中國青海省瑪多縣，就因為縣委主要領導人都是漢人，導致草原發生退化、沙漠化。過去瑪多縣的5畝草場可以養一隻羊，慢慢變成30畝草場可以養一隻羊，最後需要1000畝草場才可以養一隻羊。

王維洛表示，草原質量下降的危害比草原面積數量減少更大，因為這是指數式的減少。假如中國過去的草原可以提供13億人吃草，但因為草原質量下降，只夠不足一千萬人的吃草，「最後的結果不是吃草，而是吃人。」

王維洛認為，中國政府對於草原面積的減少和草原質量的下降並不夠重視，政府主觀認為中國草原面積大、那裡地廣人稀，草原退化所造成的經濟損失不會很大。但中國地理科學專家曾對內蒙古錫林郭勒草原退化的經濟損失進行估算，2002年錫林郭勒草原退化的直接經濟損失和間接經濟損失的總和是23.33億元人民幣，相當於當年錫林郭勒總GDP的28.5%。

中國科學院地理科學與資源研究所楊汝榮過去曾點出造成草原退化和草原沙漠化的原因，這些包括乾旱、開墾草原變耕地、畜牧數量超載、投資少、亂砍濫伐、亂挖濫摟、濫用水資源等人為因素。

王維洛最後無奈表示，中國共產黨領導人曾對美國華爾街大佬表示，中國人吃草也能活，可惜中國人已經把草原生態系統破壞了，「中國人無法再靠吃草苟且生存！」

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