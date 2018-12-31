國台辦主任：明年北京加強主導兩岸走向 朝統一邁進

2018-12-31 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕由於明日元旦為中國當局發表《告台灣同胞書》40週年，中國領導人習近平也將於1/2上午發表「重要講話」。而中國國台辦主任劉結一昨日指出，2019年北京將加強主導兩岸關係，朝統一方向邁進。

綜合媒體報導，劉結一接受《央視》專訪，回顧2018年兩岸關係與展望2019年，表示2019年是《告台灣同胞書》40週年，對台工作將繼續貫徹落實中共中央提出的大政方針，堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

劉結一強調，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡，親情會更加緊密。兩岸關係不會一帆風順，台獨勢力還會繼續挑釁生事，北京方面完全有能力戰勝各種風險挑戰，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。

對此，陸委會今（31）日回應，「台海和平」與「健康交流」是兩岸人民的共同期待，也是雙方執政者的責任，從來不是由單方決斷，也不是一方用強權威脅利誘可讓另一方屈服的。而兩岸關係發展和台灣未來的主導權在台灣2300萬人手中，中共當局在當前情勢下，應認清其片面界定、矮化台灣的「一中原則」沒有市場，更應尊重台灣堅守的民主體制及大陸內部對人民民主的需求。

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