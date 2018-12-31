川普上任2年後... 調查：美國包容性排名已大降！

2018-12-31 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任2年，不少美國人感覺美國的包容性已大幅降低，根據美國加州大學伯克利分校研究，美國對婦女、少數群體和殘疾人士的包容越來越低，2016年美國在全球最具包容性國家中排名第23，去年已掉到第69名。

根據《CNN》報導，加州大學伯克利分校哈斯研究所指出，美國在2017年後已有改善，現在排名第58，但比起過去仍有段落差，反而排在菲律賓，波蘭和尼加拉瓜等國家之後。

主導此報告的梅內迪安（Stephen Menendian）表示，美國一直被評為包容性低於荷蘭、瑞典和英國等國家的最大原因，主要是因為監獄和監獄的服刑人太多。根據美國司法局2018年統計的一份報告，美國每10萬人中就有約655人被監禁。

此報告也提到，拖累美國的另一個因素是川普政府的難民和移民政策，雖然全世界因戰爭和飢荒而被迫失去家園的人數激增，但自從川普就職以來，美國政府大幅縮減難民入境人數。2019年，美國將難民入境人數限制在30000人，這是自1980年以來的最低水平，比今年45000人更低。

報告還依據多項指標，將美國各州包容性做出排行，最具包容性的州是種族多元性高的夏威夷，其次依序是是內華達州、馬里蘭州、佛蒙特州和加州；東岸的紐約州、紐澤西州等州則排名較後段。

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