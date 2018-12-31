普廷向多國元首賀年 稱中俄關係達新高點

2018-12-31 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）30日致函數個國家與國際組織領導人，祝他們新年快樂，他在給中國國家主席習近平的信中稱，中俄關係發展已達到「前所未有的層次」，在致美國總統川普的信中則稱，俄國「敞開對話的大門」。

《法廣》報導，普廷給中國國家主席習近平的信中指出，中俄兩國全面性的信任夥伴關係和戰略性互動已經達到「前所未有的層次」，他表示，中俄在解決當前區域和全球問題上的共同合作「成果豐碩」，2019年是俄中建交70周年，他有信心兩國將持續在雙邊關係和國際事務上繼續合作。

此外，普廷在致美國總統川普的新年賀信中稱，俄美關係是確保戰略穩定和國際安全的最重要因素，俄國願與美國就許多議題展開對話。自從11月俄國扣留數艘烏克蘭海軍船艇後，兩國一直處於緊張關係。

普廷致函英國時，祝英國人民幸福安康、繁榮昌盛；致函給日本首相安倍晉三時則稱，期望日俄在俄國遠東地區的經濟合作能持續發展，日本明年將擔任G20集團主席，期望日俄在國際議題上有進一步合作。

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