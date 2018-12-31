中共《告台灣同胞書》40週年 習近平將發表「重要談話」

2018-12-31 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕明天（1月1日）將是中國《告台灣同胞書》發表40週年，中國官媒《新華社》發表消息指出，中國國家主席習近平將於1月2日上午10點，在北京人民大會堂發表「重要講話」，屆時全中國媒體都會同步放送。

據中國官媒《新華社》報導，1979年1月1日，中國當局發表《告台灣同胞書》公開信，呼籲兩岸結束軍事對峙狀態、並首次提出兩岸三通、擴大兩岸的交流構想，解放軍也同步宣布停止自1958年以來對金門周邊島嶼的砲擊，明（1月1日）為《告台灣同胞書》40週年，習近平也將於1月2日上午10點，將在將北京人民大會堂發表「重要講話」。

在2018年12月31日，《告台灣同胞書》30週年前夕，當時的中共中央總書記胡錦濤也在人民大會堂發表談話，提出進一步發展兩岸關係的六點意見，習近平此次談話，也令外界議論會如何定調兩岸關係，以及是否會拋出新構想。

文化大學政治學系講座教授陳一新認為，習近平的講話應不會過於強硬，更不會講到武統，應會繼續將「九二共識」定調為「定海神針」。

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