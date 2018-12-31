中國逢九必亂？專家觀察：習近平壓力大 已經開始很焦急

2018-12-31 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕今天跨年，將從2018年跨至2019年，中國逢九必亂的傳聞，隨著中國面臨的各項內憂外患而加劇，時事觀察家更認為，從中共四中全會延後、中美貿易戰惡化、金融紊亂、股市大跌…等，都使得中共領導人習近平面臨巨大壓力，甚至感到焦急，而反習人馬也正在集結、累積子彈，以部署2022年的權力爭奪戰。

香港《蘋果》報導，從1919年的五四運動開始，中國的動蕩一直沒有平息，而自1949年中共建政以來，更是逢九必亂，如1959年西藏抗暴達賴喇嘛流亡印度、1969年中蘇爆發「珍寶島事件」、1979年中越戰爭、1989年六四屠城、西藏拉薩戒嚴、1999年法輪功包圍中南海、2009年新疆爆發流血衝突，號稱中國茉莉花革命。

面對2018年底的各項內憂外患，時事評論員劉銳紹認為，2019年將會惡化這些問題，使得習近平承受巨大壓力，「他（習近平）已經開始很焦急」，預期會花很多功夫來鞏固權力，不過，早應該在2018年舉行的19屆四中全會，至今仍未出現開會跡象，「反映黨內的阻力很大」，也凸顯習近平希望推動的事情遇阻而做不到，而這些都會使得習近平及反習人馬展開新一輪的權力爭奪戰，如可能在2022年舉行的20大，雙方在2019年已開始佈局及累積子彈。

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