回顧今年美中台關係 學者：美國重新考量圍堵中國戰略

2018-12-31 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕2018年即將進入尾聲，美媒邀請台灣學者回顧今年的美中台關係變化。有學者認為，在美國的「台灣關係法」生效40年之後，中國仍沒有走向多元民主，讓美國大感意外，如今，美國內部已經有共識，要重新考量對中國進行圍堵的戰略。

《美國之音》報導，回顧今年的美中台關係，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，今年3月生效的「台灣旅行法」，雖然實際上沒有新的突破，但畢竟是提供了美台高級官員互訪的法律依據；此外，今年台灣出現「斷交潮」，民主基金會副執行長顏建發認為，一方面是中國對民進黨政府的懲罰，一方面則是因為美中兩國的緊張局勢升高，中國無法因應美國的制裁，只好對台灣下手。

提及美中貿易爭端，嚴震生說，在美中貿易戰背景下，美國雖有表達對台灣的善意，但並無拿出更多的惠台政策；但因為貿易戰，許多企業也回到台灣，他期望，貿易戰能成為台灣在未來有更多自由空間的契機。

2018年是美台斷交的40週年，嚴震生指出，當年美國期待中國能走向多元民主，但40年過去，這種期待似乎有些不切實際，美國與中國結交，反而變成養虎為患。如今，美國內部已經開始重新考量對中國進行圍堵的戰略。

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