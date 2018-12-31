每年逾3千億元爭奪戰…香港馬會宣誓向地下賭博開戰

2018-12-31 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕根據亞洲賽馬聯盟最近出爐的一份調查報告，指亞洲6個具合法賭博的地區，遭受非法賭博業者侵蝕利益，每年高達百億美元（約台幣3050億元）其中香港被吞掉的利益最多，傳香港馬會宣誓開戰，正在串聯其他區業者，打算採取網絡封鎖方式，將電子支付及非法投注網站圍堵禁封。

《星島日報》報導，亞洲賽馬聯盟（Asian Racing Federation）旗下反非法賭博專責小組（Anti-Illegal Betting Taskforce），今年9月完成撰寫亞洲非法賭博白皮書（Illegal betting in an Asian context），主要針對澳洲、紐西蘭、新加坡、南非、南韓及香港等6個賭博合法地區，調查去年非法賭博的情況。

根據這項調查結果，這6國家地區政府每年損失的博彩稅收逾百億美元（約合台幣3050億元），且數字還在快速增長當中，另外，還衍生出操控球賽、資助黑社會助長及犯罪活動等問題，並有高達1400億美元（約合台幣4.27兆）透過這管道洗黑錢。

據調查，非法賭博中，莊家最大收入來源是運動彩投注，估全球有高達8成的運彩都是屬於非法賭博，光是去年地下賭球的總額估達3兆美元。

這項調查指出，6個地區被吞掉的純利，2015~2017年共42.2億美元，其中香港最多達到16.1億美元（約台幣60億台幣），佔香港賭博市場的36%，其次是南韓約14.5億美元（約442億台幣），佔韓國賭博市場的62%。

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