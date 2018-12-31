2019強國新律令！公安執法不受阻、損害他人權益免責

2018-12-31 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期通過新法，明訂公安民警執法不受妨害與阻礙，且過程若對人民合法權益造成損害，不須承擔法律責任。此法引來爭議，被痛批是慫恿警察為惡，是讓「讓警察進一步充當中共專制政權的一個打手」。

綜合外媒報導，中共公安部於29日發表了《公安機關維護民警執法權威工作規定》，將於2019年2月1號開始施行。其中明文規定：「公安民警依法履行職責、行使職權受法律保護，不受妨害、阻礙」、「民警及其近親屬的人身財產安全不因民警依法履行職責、行使職權行為受到威脅、侵犯」、「侵犯民警執法權威的行為，構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

不只如此，警員職法時若對公民、法人或者其他組織合法權益造成損害，「民警個人不承擔法律責任」。更引起爭議的是，若警員被指涉及執法過錯時，「非因法定事由、非經法定程序，不得對民警採取停止執行職務、禁閉等措施，不得作出處分或者免職、降職、辭退等處理」。

此新法一出，立即引來中國民眾對警察擴權的擔憂，旅美時事評論員鄭浩昌認為：「如果警察損害了老百姓的合法權益不負法律責任，那誰來負呢？規定沒有講。 這等於從中央法規層面，用白紙黑字的方法給警察侵害百姓權益的行為開綠燈，長遠危害是非常大的。」

而中國政法大學國際法碩士賴建平則更直批此法「非常邪惡」，實際上讓警察進一步充當中共專制政權的一個打手，「老百姓只能服服貼貼的，否則的話，你們出現的任何問題，老百姓活該。」

賴建平也進一步指出，在西方民主國家，警察維護社會治安，嚴格執法依法辦事，本身不具有任何政治因素，沒有侵害人民利益的動機。但由於中共是獨裁統治，警察的存在意義不同，完全不受人民和輿論的制約。「政府所有的工作人員，特別是警察的力量，很顯然是為了維護專制政權，維護獨裁統治的一個根本的工具。」

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