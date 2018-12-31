日俄關係緊張？ 俄國擬將在2020前於千島群島大舉部署飛彈

2018-12-31 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯和日本之間在南千島群島（日方稱北方四島）存在主權爭議，不過俄國內部消息人士指出，俄羅斯軍方提出在2020年前在千島群島和北方四島加強建設反艦飛彈防線的構想，外界評估與日本之間的條約談判將受到影響。

根據日本《共同社》報導指出，俄羅斯相關部門的內部文件證實俄羅斯軍方有可能進行此軍備計畫，此反艦飛彈防線意在防範他國船艦接近鄂霍次克海，保障俄軍太平洋艦隊的航行自由。俄國消息人士指稱，不清楚軍備計畫是否得到總統普廷（Vladimir Putin）同意，但在千島群島增強軍備之傳聞和近期俄媒報導相符。

文件內容顯示，俄國將會在千島群島沿線的幌筵島（俄稱帕拉穆希爾島）、松輪島（俄稱馬圖阿島）、擇捉島、國後島，以及庫頁島（俄稱薩哈林島）和堪察加半島等地，部署射程300公里以上的「棱堡岸基反艦系統」和射程130公里的SS-N-25飛彈等軍備。除了反艦飛彈部署外，俄國也在幌筵島、松輪島推動建設反潛巡邏機專用機場及大型軍港。

文件內容並強調，此部署將使船隻無法橫跨海峽、敵方部隊無法登陸島嶼，透過2020年在千島群島的部署行動，將完成沿線島鏈的統一防衛系統。另外，除了北方四島的列島全境，北海道的部分地區也將包含在飛彈射程之內。

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