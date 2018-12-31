談美中關係分歧 中國學者：中共怕百姓嚮往美國

2018-12-31 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟學家茅于軾先前宣布退出中國共產黨，日前他接受訪問時針對中美外交做出評論，他認為中共領導階級和大批中產階級以上家庭將子孫送到美國留學，羨慕美國，而中共最害怕的就是「老百姓喜歡美國的制度」，對自身政權造成影響。

茅于軾接受《美國之音》專訪時指出，在全世界列強中，過去美國對中國是最好的，美國沒有侵占中國土地，且要是二戰時美國沒有丟兩顆原子彈，國民黨是打不過日本的，不過到了毛澤東時代，毛組織了數十次的反美遊行，讓中國底層人民認為「美帝」就是頭號公敵，而毛澤東知道是美國協助中國打敗日本，但毛始終認為，他所主張的專政跟美國民主法制對立，所以他很怕中國人嚮往美國，進而否認他的政權。

茅于軾表示，對中國老百姓來說，當然希望我們有個民主社會，而把美國看成目標的情況越來越明顯。針對中美之間的矛盾之處，茅于軾指出問題根本在於政治制度不同，中共害怕的是老百姓都喜歡美國的制度，進而對自身政權穩固造成影響，所以中美關係好不到哪去。

針對中美貿易戰，茅于軾則認為主要是美國認為中國不守規矩才會制裁中國，而美國就算自己遭受損失也要制裁中國，因為中國未來若是守規矩了，對兩國都會好一點。

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