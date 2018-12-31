以色列總理：巴西將會把大使館遷往耶路撒冷

2018-12-31 02:12

〔中央社〕媒體報導稱，抵里約熱內盧訪問的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，巴西將會把駐以色列大使館遷往耶路撒冷，僅搬遷日期尚待決定。

巴西UOL新聞網站報導，尼坦雅胡告訴里約猶太社區成員，問題不是「是否』而是「何時」。

尼坦雅胡成為走訪巴西的首位以色列總理，大使館議題一直是他此行的各界關注焦點。

他於28日抵達巴西，與巴西極右翼總統當選人波索納洛（Jair Bolsonaro）舉行會談，波索納洛預定2019年元旦在首都巴西利亞宣誓就職，尼坦雅胡是應邀觀禮的外國顯貴之一。

尼坦雅胡表示，波索納洛於28日的會談中保證會遷移大使館。

波索納洛曾於11月初表示，他打算追隨美國總統川普的腳步，把巴西駐以色列大使館自特拉維夫（Tel Aviv）遷往耶路撒冷，但後來他又打退堂鼓，聲稱「尚未做成決定」。

巴西的重要肉品生產業者擔心，遷移大使館恐會威脅到他們對阿拉伯國家的10億美元出口。

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