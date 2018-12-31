蒲亭向多國領袖賀年 稱中俄關係達新高點

2018-12-31 00:38

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭致函數個國家與國際組織領導人，祝他們新年快樂。他在給中國國家主席習近平的信中宣稱，中俄關係發展已達前所未有的層次。

蒲亭（Vladimir Putin）指出，中俄兩國「全面性的信任夥伴關係和戰略性互動已達前所未有的層次」。

蒲亭表示，中俄在解決當前區域和全球問題上的協力合作「成果豐碩」。

蒲亭指出，明年是中俄建交70週年，他有信心中俄兩國將會持續在雙邊關係和國際事務上繼續合作。

克里姆林宮今天在官方網站上公布總統蒲亭祝賀信的摘要。

在給川普的祝賀信中，蒲亭宣稱美俄關係是確保戰略穩定和國際安全的最重要因素，而俄方願與美方就廣大議題展開對話。

11月底，川普突然取消原定與蒲亭在20國集團（G20）阿根廷峰會期間舉行的「會外會」，理由為俄羅斯此前在克赤海峽對烏克蘭海軍船艇開火並扣押人船。

蒲亭也祝英國人民幸福安康、繁榮昌盛。俄羅斯駐英國大使館28日表示，英俄雙方已達成協議，將讓部分外交人員回到各自原先服務的大使館。兩國今年稍早因俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國遭毒害案，互相驅逐數十名外交官。

蒲亭在給日本首相安倍晉三的祝賀信中表示，他期望日俄在俄羅斯遠東地區的經濟合作能持續發展，而日本明年擔任20國集團主席，日俄在國際議題上也可望有進一步合作。

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