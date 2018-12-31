中國良心學者：中國人到今天 這個民族是在墮落的

2018-12-31 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國政法大學馬克思主義學院副教授郭繼承近期1段課堂的影片在網路上爆紅，他對學生說，「我們中國人到今天為止，我們這個民族是在墮落的」，被網友封為「良心學者」。

郭繼承當時在教室中講述社會文化風氣與人生觀相關議題，他表示，教室內的同學報考政法大學，有多少人「是為了社會的公正，是捧著一顆良心，要給所有苦難的人求一個公正來的」？他認為，「中國古代的人不為良相都為良醫」，意即「是要把自己身心奉獻給社會的，良醫是治病救人，良相是治國安邦」、「那是讀書人的理想。」

郭繼承指出，中國改革開放數十載到今天，「我們在經濟上看著取得了那麼大的成就，可是我們這麼民族的社會風氣你看過沒有？金錢和權力成了衡量人生價值的唯一標準」，中年人、年輕大學生，均因薪水高、在校學生活動參與度高產生優越感，讓社會風氣腐敗。

郭繼承提到，許多人的社會自卑感均來自「心裡邊虛榮和攀比在作祟」，郭提到，中國的年輕群體，本應是國家未來的希望，也均因此產生墮落傾向，「國家的希望一定要培養每一個公民堂堂正正的人格，每一個國民的人格起來了，國家就有希望」。

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