「超級血狼月」1月登場！2019年7大天文奇景看這邊

2018-12-31 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕2019年即將到來，外媒統整出2019年相當罕見又有看頭的7大天文奇景，並附上發生的時間點要讓民眾能在夜空中欣賞宇宙的美好，其中1月21日將出現「超級月亮」與「月全食」同時發生的「超級血狼月」（super blood wolf moon）。

根據《CNN》報導，台灣時間1月6日上午8點30分左右將發生日偏食，月球將在地球與太陽之間穿越，《天空與望遠鏡雜誌》預測，當天在東北亞的民眾均能看見80%至63%的太陽被月球遮蔽，但觀測時不可使用肉眼直視陽光，以免眼球傷害。

報導指出，在美國，「超級血狼月」相隔3年會於1月21日再次出現；美國太空總署（NASA）指出，「超級月亮」（super moon）代表月球與地球距離最近的時刻，月全食則會出現「血月」（blood moon）奇觀，相傳每年元月首次滿月會引發狼群嚎叫，當地稱為「狼月」（wolf moon），因此3種情況同時發生則稱為「超級血狼月」；這次奇觀恰逢近10年來時間最久的滿月，地球與月球僅相隔35萬6565公里，將從從台灣時間1月21日下午1點12分開始，在台灣是剛過中午的大白天，但是在美洲、歐洲與西非都可看見「超級血狼月」。

《CNN》提到，其餘會出現在2019年的天文奇景，包括5月6日在歐美能欣賞到的最大值寶瓶座流星雨、7月3日在南亞、南美可看見的日全食、7月16日在南美洲、歐洲、非洲、亞洲和澳洲能觀測的月偏食、11月11日能看見的水星凌日、以及12月26日發生的環形日食。

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