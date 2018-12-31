有「人頭」探出地面！ 婦人發現1700年前雕像

2018-12-31 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕以色列考古學家週日（30日）表示，當地一名婦女在古代遺址附近走動時，發現有一個「人頭」探出地面，最後發現竟是2個約1700歷史的羅馬時代半身像。

《法新社》報導，以色列文物局（Israel Antiquities Authority，IAA）表示，本月初在該國東北城市貝特謝安（Beit Shean）發現了石灰岩材質、真人比例大小的半身像，可追溯回大約1700年前的羅馬時代。

IAA官員克萊茵（Eitan Klein）表示，這2個保存良好的半身像為男性，其中一個「蓄鬍」，是羅馬時代末期流行的東方風格雕像。

這些雕像出現在貝特謝安國家公園北部，是羅馬和拜占庭時期城市的遺址所在地，可能是因近來降雨沖刷土壤，導致半身像「探出」地面。

克萊茵在聲明中表示：「像這樣的半身像通常被放置在墳墓洞穴附近或其中，它們可能代表了死者的形象。」

IAA表示，發現半身像的以色列婦女將獲得一份「嘉許證書」，以表彰她沒有私下拿走古物，而是向當局告知這項發現。

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