第103例！ 山西再爆非洲豬瘟疫情 撲殺逾8000頭豬

2018-12-30 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國農村農業部時隔5日再度通報非洲豬瘟新疫情，為山西省晉城市澤州縣一養殖場，撲殺逾8000頭豬隻，這是中國第103例疫情。

中國當局今（30）日通報，農村農業部下午5時獲報，經山西省動物疫病預防控制中心確診，山西省晉城市澤州縣一養殖場發生非洲豬瘟疫情，存欄生豬8016頭、發病24頭、死亡7頭。這是山西省第5起案例。

當局表示，疫情發生後，當地已採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區，「目前，上述措施均已落實」。

中國8月首度在遼寧瀋陽發現非洲豬瘟，此後疫情由北向南擴散，至今中國已有23個省、市和自治區淪陷，疫情總數達103例。

中國農村農業部今日召開全國農業農村廳局長會議，會議指出，各部門要著眼農業風險防控，突出抓好非洲豬瘟防控，強調「非洲豬瘟不能蔓延成勢，毫不鬆懈做好防控工作」。

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