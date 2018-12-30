南北韓和解？北韓學生看南韓電視劇被抓

2018-12-30 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕雖然北韓近期與南韓、美國等國的情勢出現和緩的現象，而北韓領導人金正恩更在今年末致函予南韓總統文在寅，希望南北韓來年能共同為朝鮮半島的和平與繁榮繼續努力；即便如此，北韓國內的思想控制仍是非常嚴格，近期北韓當局更是逮補了一批觀看南韓電視劇的學生，也掃盪了一間涉嫌散播「外國影集」的照相館。

根據《每日北韓》報導，有消息指出，北韓當局在年末進行的打擊活動中，在12月初時於平安南道平城市的中德高級中學，當場抓到5名高三的學生在看南韓的電視劇，結果遭逮捕並被送到平城市保衛部接受調查；消息人士稱，原先保衛部聽說這5名學生中，有平城市人民委員會幹部的兒女，原先想草草了事，但因為上層下了嚴令，最後只能進行調查。

而北韓咸鏡北道的清津市也被當地的保衛部發現一間掛羊頭賣狗肉的照相館，這間照相館的攝影師跟其他職員因為近期生意不景氣，便私下偷偷販賣來自南韓的電影、電視劇，以及香港、美國等地大量的電影光碟；不過也因為當地全部的照相館營業額都不好，只有這間店賺錢而遭保衛部懷疑，結果在12月初一搜果然抓包；不只這些偷賣的攝影師與照相館職員被逮捕，保衛部還循線將購買的北韓士兵、大學生、工人等大批客人一併帶回調查。

最近北韓當局加強掃蕩人民觀看外國電影與影集的行為，過去在今年3月時曾將偷看南韓電視劇的一批高中生，關入少年教養所處理；消息人士稱，「由於目前處在南北韓和解的情況，當局反而有可能加重處罰」；另外偷賣外國影集的攝影師等人也可能被當局處以重刑，以達殺雞儆猴之效。

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