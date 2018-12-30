外籍男模仿中國大媽出國拍照20招 網：完美演出

2018-12-30 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國大媽出國時常成為外國焦點，近期內有位人在中國的外籍人士，將中國大媽最常擺出的拍照姿勢統整為20招並逐一模仿，同時拍成影片放上網路，引發網友大呼「似曾相識」、「完美演出」。

微博帳號「大莞和多多」本月20日先貼出1段影片，該名中國女子的外籍男友模仿中國大媽最常用的拍照姿勢，他先披著中國大媽最愛的絲巾，依序擺出「害羞遮臉式、假裝看地上式、自由飛翔式、貴妃坐姿式、聞花香式、有姿態的聞花香式、樹上的花香更香式、剪刀手式、回眸一笑式」。

影片一出立刻受到中國網友熱烈迴響，該名外籍男子加碼演出「林中探頭式、坐草坪式、扶小溪水式、草坪上捧臉式、指向天邊式、微笑扶帽沿式、天下是我的式、依靠石頭式、開心的跳躍式、和樹木牽手式、大鵬展翅式」等中國大媽出國愛用的拍照姿勢。

影片被轉發至香港臉書後，香港網友們認為該支影片有「辱華」嫌疑，紛紛留言表示「似曾相識」、「好多中國人的媽媽真的就是這樣」、「差點笑到往生」、「完美演出」、「以後拍照要小心，不注意做到這些姿勢秒變大媽」、「笑到仆街」、「學得真是太像了」。

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