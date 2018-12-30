全球最大爛尾樓燈光秀 平壤柳京飯店成政治宣傳看版

2018-12-30 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓首都平壤的「柳京飯店」（Ryugyong Hotel）高105層，從1987年起開始興建至今31年仍未完工，被指是全球最大爛尾樓，但最近這棟建築化身為燈光秀的背板，每晚投射出北韓勞動黨黨徽、紀念碑等政治宣傳口號。

《美聯社》報導，遲遲未完工的「柳京飯店」是世界最高的閒置建築，不僅淪為國際笑柄，連北韓國內也鮮少談論到這棟空蕩又黑暗的金字塔型建築，直到燈光設計師金勇日（Kim Yong Il，音譯）讓柳京再度成為關注焦點，讓柳京重生成為北韓創造力和驕傲的象徵。

金勇日利用逾10萬個LED燈，在飯店外牆舉行照射出不同影像組成大型燈光秀，每晚數個小時，這棟高達330公尺的建築外牆照射出有關北韓歷史的動畫、雕像、紀念碑、煙花等圖案，或是黨的標誌及「團結和諧」、「百戰百勝」等政治口號，最頂端則有高達40公尺的北韓國旗，從四面八方都可清楚看到。

金勇日說：「我感到非常自豪，我為這巨型的建築做了偉大的設計，民眾見到它會感覺良好。我作為燈光設計師感到自豪。」他也提到，設置這個燈光秀的目的，是想給予民眾信心和希望。

至於尚未完工的「柳京飯店」何時可以對外營業，金勇日拒絕評論，他說，「那不是我的領域」。

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