從沒看過！他冰上垂釣鑿洞 竟冒出超萌「水鼩鼱」

2018-12-30 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯已天寒地凍，很多地方湖水、河水都結冰，在巴什科爾托斯坦共和國境內當地民眾25日冰上垂釣時，意外發現1隻俗稱水耗子的水鼩鼱（音同「渠精」），影片曝光令網友都直呼「從來沒看過」、「太可愛了」。

俄國民眾將影片貼至Youtube頻道「WhiteRiverUfa」，能見他使用器械將冰面鑿出圓洞後，水下有生物蠢蠢欲動，接著1隻圓滾滾、烏溜溜的4腳生物快速竄上雪地，尋覓著鮮魚的氣味，直奔民眾擺放釣魚戰利品的木盒，牠將細長的嘴部深入縫隙中試圖將盒子撬開。

民眾第一次看見水中冒出這樣的生物，感到相當新奇，使用粉狀魚餌想要餵食牠，但牠對魚餌毫無興趣，因此民眾拿出2條小魚放到牠面前，該生物立刻撲上並開始在雪地中大塊朵頤，當近距離拍攝時，可見到牠身上的毛皮相當縝密，且分為灰黑2色。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，片中的生物叫做水鼩鼱，俗名則稱為水耗子，主要分布在高緯度區的河流、湖泊中，屬於雜食性動物，成年水鼩鼱體長有8.2公分，體重則可達19公克，野生水鼩鼱平均壽命為3年。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/