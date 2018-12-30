商機無極限！強國大媽路邊擺攤「賣雪」 零成本生意超好

2018-12-30 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕商機無極限！中國四川成都地區近日降下大雪，有大媽認為南方下雪相當新奇，就乾脆在路邊擺攤賣起「雪」來，一桶雪售價最高還可賣到20元人民幣（約新台幣89元），結果真的吸引不少顧客上門，讓許多網友都傻眼，直呼「太扯了，這也能撈」。

據《新浪新聞》報導，四川成都29日罕見降下大雪，當地居民見狀都樂壞了，紛紛在戶外堆起雪人和打雪仗，但有大媽反而是嗅到了「商機」，趕緊衝到戶外擺攤「賣起雪來」，其中一盆雪售價為5元人民幣（約新台幣22元），一桶雪則要價10元至20元人民幣（約新台幣44元至89元）不等。更意外的是，該「商品」還真的吸引了不少當地人買單，讓大媽真的成功做起了「零成本」的生意。

對此許多網友得知後紛紛表示，「太扯這也能撈」、「大媽創意無極限」、「重點還真的有人買」、「我想不到買雪要幹嘛」、「高雄如果下雪也發大財了」、「這讓我想到了賣空氣的」、「賣霧霾我看賺翻」，不過也有網友認為，「買回家冰冰箱作紀念也不錯」。

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