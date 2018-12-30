西班牙百年文物大崩壞 耶穌長毛 聖喬治回春變丁丁

2018-12-30 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙博爾哈鎮（Borja）有名80多歲的阿嬤希門尼斯（Cecilia Giménez）主動修復畫作「試觀此人」（Ecce Homo），尚未修復完畢的半成品流出後，被外界封為「猴子耶穌」，希門尼斯因此遭到各界批評。不過希門尼斯的「猴子基督」為小鎮創造觀光奇蹟，不僅增加就業機會，也能贊助老人安養機構。

綜合外媒報導，2012年時，在博爾哈鎮附近的教堂「慈悲聖殿」（Santuario de la Misericordia）內，有幅19世紀壁畫「試觀此人」毀損嚴重，希門尼斯十分喜愛這幅畫作，決定動手修復。修復過程中，希門尼斯外出旅行，半成品曝光。外界看到半成品後，戲稱畫作是「猴子基督」、「馬鈴薯耶穌」，還說這是有史以來最嚴重的「文藝復興」。

有人認為，希門尼斯是故意破壞這些歷史文物。官方指出，希門尼斯是私自修復畫作，但希門尼斯澄清，是教會同意後才開始修復畫作。沒想到希門尼斯的修復品創造觀光奇蹟，除了販售相關紀念品外，還得多聘請人員看顧畫作，此舉增加許多工作機會，這筆額外觀光收益更造福當地老人安養機構。

今年6月，西班牙埃斯特利亞（Estella）的教堂也出現「特殊」修復作品。1名業餘工藝家替500年歷史的聖喬治木雕重新上色，結果木雕人臉變得粉嫩無比，網友形容，木雕就像「丁丁歷險記」的丁丁一樣，同樣引發話題。政府官員見狀相當頭痛，大嘆「木雕已經找不回原有的細節了」。

埃斯特利亞首長李奧茲（Koldo Leoz）回應，不希望拿修復失敗的文物來炒作觀光。西班牙文化部官員則提到，這些修復失敗案例僅屬於「獨立個案」，其他的文物修復工程皆符合政府規範的文物保護法規。

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