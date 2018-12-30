杜特蒂自稱曾闖女傭房猥褻 總統發言人：編造的故事

2018-12-30 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）經常語出驚人，29日在公開演講自稱曾在青少年時期猥褻女傭，「試圖摸到她內褲裡面」。這些發言引發婦女團體憤怒，總統發言人今（30）日卻說，這是杜特蒂「捏造又拼湊」的故事。

《法新社》報導，73歲的杜特蒂經常因出言貶低女性引發爭議，他日前在公開演講中宣稱，高中時期向神職人員告解時，曾詳細述說自己趁女傭睡著時，偷偷進到女傭房間。

杜特蒂說，「我掀開了她的毯子...試圖摸到她內褲裡面」，「我正在摸的時候，她醒來了，所以我就離開房間」。杜特蒂還告訴神職人員，後來他又重回女傭房間，企圖再度伸出狼爪。

關注婦女議題「加布里埃拉婦女黨」（Gabriela）譴責杜特蒂「令人作噁」的言論，並要求他下台，指稱杜特蒂已經坦承犯下「強暴未遂」罪。

杜特蒂的發言人帕內洛（Salvador Panelo）今日回應，總統「捏造又拼湊」這個故事。他表示，「他編造了一個可笑軼事，將他和他同學在高中時期遭性虐待的遭遇予以戲劇化」。

杜特蒂是在抨擊天主教會涉嫌性虐待兒童時，發表上述言論。杜特蒂表示，教會是這個天主教國家中「最虛偽的機構」，他和他的同學曾在向學校神職人員告解時遭到猥褻。

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