辦公室監視畫面有「國防布」 強國法官發不自殺聲明

2018-12-30 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（30）日流傳著疑似為最高法院法官自拍的影片，片中提到，他2003年判的案子，卷證資料竟離奇失蹤，辦公室內的監視器也莫名故障。

綜合媒體報導，中國媒體近日收到一份疑似是中國最高人民法院王林清的自拍影片。影片首先提到，他想透過將這份影片發給各大媒體，以保護自己免遭不測，並留下一些證據。

他提到的案件，是2018年2月份曾被中國中央電視台報導過的陝西榆林凱奇萊公司和西安地質勘查院的合作勘查合同糾紛，2003年他要為此案寫判決書時，發現其中有兩分卷宗消失了，他緊張得四處尋找，卻苦尋不得，只好向程姓庭長報告。程庭長叫他回去找找，他想了想，辦公室門口裝有監視器，想查看看是不是有人把卷宗帶走。

他請庭長幫忙調取監視影片，庭長前往警衛室調錄影帶，回來卻告訴他，監視器壞了。他覺得事有蹊翹，辦公室門口有2支監視器，而且才安裝沒多久，怎麼可能一下就壞了？

這起《合作勘查合同》糾紛是2003年凱奇萊在陝西山區發現蘊藏近20億噸煤的井田，接著，西安地質勘查院單方面中止合約，雙方為了礦區的所有權進行爭奪，爆發糾紛。

最後在2017年，中國最高人民法院判處兩造的《合作勘查合同》仍有效，並要求西安地質勘查院支付凱奇萊違約金1365萬人民幣（約6063新台幣），凱奇萊不得上訴。

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