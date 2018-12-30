行政、立法不同調！英貿易大臣：脫歐有50％機會喊卡

2018-12-30 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕全球市場隨著英國脫歐不確定性陷入波動，英國支持脫歐的貿易大臣佛克斯（Liam Fox）今透露，若英國國會下個月否決政府所提脫歐方案，那英國脫歐行動將有一半的機會喊停。

據美國媒體《CNBC》報導，英國距離脫歐期限僅剩3個月，面對當前「硬脫歐」風險不斷擴大，此前英國董事學會（IoD）調查更顯示，各企業領袖的信心已經降至18個月以來最低。對此，佛克斯近日也向《星期泰晤士報》（Sunday Times）表示：「如果我們不投票支持脫歐案，我不確定我會說（脫歐）有一半以上的機會。」

其實，英國首相梅伊（Theresa May）面對多方反對其脫歐方案，本月甚至透露，國會很可能在明年1月14日投票時否決她的脫歐協議並延後表決。

另一方面，展望2019年經濟前景，外界也紛紛將英國脫歐列為明年最大經濟風險之一，其中，德國工商界各主要協會便直指，英國脫歐和美國總統川普的「美國優先」政策，可說是增長和繁榮的最大風險。此外，我國央行近日針對明年全球經濟走向，同樣也將無協議脫歐的擔憂視為衝擊未來展望的4大風險之一。

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