深信「挨打能養生」狂挨打256次 中國女子雙眼失明

2018-12-30 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國出現1款民俗療法「自然衝擊療法」，宣稱拍打可以養生。哈爾濱有名女子深信不疑，到養生館進行「挨打」療程，1年半的時間裡被打了256次，但疑似因拍打過度，女子右眼失明。沒想到養生館說，繼續打就會康復，最後導致女子慘變雙眼失明。

據《新晚報》報導，「自然衝擊療法」說穿了就是「挨揍」。哈爾濱1名女子相信「挨打可以養生」，在1年半內到養生館進行拍打療法256次，頭部、眼部等全身上下都被打，平均每週打2到3次，每次進行約1小時。

不料女子在療程後，右眼出現失明症狀。這時養生館人員謊稱「持續打就能康復」，女子便持續接受拍打，直到左眼失明，女子才選擇就醫診治，但已無法挽回。專家提醒，拍打損傷不僅加重腎臟負擔，還有可能因為力量過大，讓其他離皮表較近的器官受傷。

在中國社會有不少民俗療法與偏方，大多都像衝擊療法一樣，沒有科學依據。據報導，先前曾有小朋友不慎被燙傷，家人卻相信貓毛可以治療傷口，結果導致小朋友傷口感染。甚至有家長誤信生食蝌蚪可以「清熱降火」，竟要孩子直接生吞活蝌蚪，也連帶讓孩子吃下蝌蚪中的寄生蟲。

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