婉拒「榮譽爵士」 亞莉安娜：演唱會恐攻受害者仍在哀傷

2018-12-30 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌星亞莉安娜（Ariana Grande）日前獲頒英國「榮譽女爵士」，雖深感榮幸，但她考慮到英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）發生的爆炸案仍讓不少人處於悲傷情緒中，婉拒接受頭銜。這項榮譽通常由英國榮譽委員會在新年期間向女王伊莉莎白二世提出建議名單，被視為外籍人士最高榮譽。

據《太陽報》報導，2017年5月亞莉安娜在曼徹斯特舉行的演唱會發生恐怖攻擊，造成22人身亡百人受傷。恐攻事件後，亞莉安娜時常探望因演唱會受傷的歌迷，並邀請其他明星共同舉行慈善演唱會，替受害民眾募款。同年7月，曼徹斯特市議會決定頒布「榮譽市民證」給亞莉安娜，嘉獎她對曼徹斯特的無私奉獻。

近日亞莉安娜獲頒「榮譽女爵士」頭銜，雖然亞莉安娜對殊榮深感榮幸及感動，不過她認為，不少家庭仍為曼徹斯特爆炸案感到哀痛，現在接受頭銜為時尚早，會影響到悲傷民眾心情，自己也還在悲傷情緒中，於是禮貌地婉拒這項榮譽。

榮譽委員會在新年或是女王伊莉莎白二世生日時，提出「榮譽爵士」的建議人選，被視為是英國給予外籍人士最高的榮譽。過去獲頒同樣頭銜的女星有安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），不過，英國作家達爾（Roald Dahl）及藝術家L·S·路尼（LS Lowry.）都曾拒絕接受榮譽爵士頭銜。

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