瞄準中國？俄太平洋艦隊強化巡弋飛彈 震懾強國大半江山

2018-12-30 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近來在太平洋艦隊持續投入可發射「口徑（3M-54 Kalibr）」巡弋飛彈的船艦，該飛彈對地攻擊範圍達到2600公里。中媒對此解讀為是在威脅駐日美軍，但2600公里遠遠超過攻擊日本所需的距離，反而是中國除了新疆和青藏高原之外，絕大部分的領土都在「口徑」的射程之內。

據《自由亞洲電台》報導，「口徑」巡弋飛彈曾在2015年震驚世界，當時裏海俄國軍艦發射的數十枚飛彈在飛行1500公里後，成功命中敘利亞的伊斯蘭國據點；接著地中海的俄國潛艇同樣發射數十枚，擊中敘利亞境內的目標。

俄羅斯太平洋艦隊副司令卡羅廖夫近來透露，能夠發射「口徑」巡弋飛彈的20385型護衛艦，已經建造完成，正接受測試，很快就可以下水服役。

此外，艦隊最近還將接收至少6艘配有「口徑」和「縞瑪瑙（P-800 Oniks）」巡弋飛彈的22800型導彈艦，以及6艘可發射「口徑」的基洛級潛艇。至於目前正在服役的奧斯卡級核動力潛艦，也會進行升級，以便搭載「口徑」巡弋飛彈。

如此一來，俄羅斯太平洋艦隊屆時幾乎所有艦艇都可發射「口徑」，中國官媒紛紛指稱其目的是為了覆蓋日本全境，但實際從地圖來看，只需要「口徑」的一半攻擊距離，俄艦隊在軍港內就有籠罩日本的能力，因此若假想敵是日本，根本沒有大費周章強化巡弋飛彈武力的必要。

然而，「口徑」的2600公里射程，反而將中國大半國土納入火力範圍，只有新疆和青藏高原免於威脅，可見俄羅斯對於中國處處提防。

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