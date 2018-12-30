美各大報社遭駭客攻擊！印刷、運送被迫延遲

2018-12-30 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國多家主要報社驚傳遭駭客攻擊！包括《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇報》、《巴爾的摩太陽報》、《聖地牙哥聯合論壇報》的週六版、以及《華爾街日報》、《紐約時報》的西岸版都受到影響，使得印刷和運送業務被迫延遲。

據《洛杉磯時報》報導，這起駭客攻擊似乎來自美國境外地區，電腦病毒透過Tribune Publishing公司的網路進行傳播，癱瘓了多家報社共享使用的平台，這才使得各大報社中斷運作。

雖然知情人士透露攻擊可能來自海外，但也有報社高層認為現在認定為時尚早。此次駭客入侵的主要目的，應該是要癱瘓服務器而非竊取個資。

目前還不清楚有多少訂閱者受到延遲運送的影響，但1名消息人士表示，儘管延誤了好幾個小時，許多客戶在週六早上都有收到報紙。

《紐約時報》和《聖地牙哥聯合論壇報》最早在週四（27日）午夜就發現了駭客攻擊，職員努力解決問題，終於在星期五（28日）取得進展並恢復服務器運作，但是他們的一些安全更新沒有成功，病毒開始重新感染，影響了用於新聞製作的一系列服務器。

隨著出版截止時間步步逼近，各報社向印刷廠傳輸的版面都被中斷。《聖地牙哥聯合論壇報》的災情最嚴重，週六（29日）早上有85％到到90％的訂閱者遲遲沒有拿到報紙。該報出版人兼編輯萊特（Jeff Light）表示，應該在29日凌晨3時到凌晨4時出貨的報紙，被延遲到早上7時到8時左右。

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