今年接到33萬通求助電話 英國使館列10大詭異提問...

2018-12-30 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕2018年即將結束，英國在世界各國的大使館今年共收到33萬件求助個案，不少英國民眾亂問奇怪問題，令英國使館人員傻眼，最近英國外交部決定把奇怪的問題公開，呼籲民眾不要濫用使館的求助電話。

根據《BBC》報導，英國外交部將今年收到的33萬宗求助個案，列出多個超特殊的民眾提問，當中竟有人問波蘭是否有「吸血鬼」；也有人問駐義大利使館人員，能否帶他去見教宗；還有一名在印度的英國人問英國的高級專員公署何時辦公，因為他聽說那裡有賣素食香腸。

此外，有人在看完電影後，和駐荷蘭使館人員討論電影劇情；也有一名在美國的英國人致電尋問，前一晚電視節目《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）哪個選手被淘汰；甚至有在阿根廷的英國人問使館人員，可否提供阿根廷女性的清單，列出他可以跟哪一名女子結婚。

外交部發言人表示，很遺憾無法就以上問題給予建議，使館也沒人手提供素食香腸，但如果英國公民真的在其他國家遇上緊急情況，仍然可以尋找當地使領館尋求協助。報導提到，2018年英國的使領館協助了3400人送醫治療、4900人在海外被捕，另外，英國外交部2018共發出2萬9600多份緊急旅遊證件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/