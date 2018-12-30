中國逢「9」必大變？2019年中國10大難關…

2018-12-30 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國逢「9」必有大變？最新一期《亞洲週刊》觀察，2019年正面臨著十大挑戰，包括「中美貿易戰惡化、經濟下行、朝鮮核武失控、新疆民族問題、拆十字架與整頓教會的反彈、退休軍人抗議潮上升、勞工抗議上升、『一帶一路』受挫、疫苗與食品安全問題、政改問題」；這使得中國正走在關鍵的十字路口。

據觀察，從1949年到2019年的這70年來，中國幾乎是逢「9」字結尾的年份，「都無一例外出現驚天的變化」。

從歷史事件來看，1949年中國共產黨建國；1959年西藏軍民與中共發生武裝流血衝突，稱為1959年西藏抗暴運動、達賴喇嘛逃亡印度、中國開始大饑荒開始。

1969年中蘇珍寶島之戰、劉少奇被逼死；1979年中越戰爭、中美建交；1989年六四事件死傷人數從數百人到上萬人都有報導、西藏動亂；1999年法輪功包圍中南海、中國駐南斯拉夫大使館被美機轟炸；2009年新疆爆發流血衝突，號稱中國茉莉花革命，官方出爐數字是死195人、傷1080人，但另有海外媒體統計，指死者就逾1500人，4~5個村子被屠村。

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