荒野中的日本第一秘境車站 從廢站危機重生了 …

2018-12-30 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本北海道的一個四週都無人居住及道路的JR室蘭線小幌車站，被稱為「日本第一秘境車站」，在2013年因整年度都沒有一位乘客，而遭到廢站，但是，當地政府卻沒有放棄，將這個「無人」變特點，進行宣傳，反而引發民眾的好奇，今年4月以來的半年間，已有1482名遊客前去造訪，終於重生。

《朝日新聞》中文網報導，小幌車站是一座位在正對內浦灣懸崖路段的無人車站，附近不僅沒有民宅、就連道路也沒有，就是一個位在荒野之間的一座無人車站，當JR北海道決定廢站後，北海道豐浦町公所就提出意願，願意負擔每年300多萬日元（約台幣85萬元）的維持管理費，還定期派人巡邏車站、跟旅客訪談，了解旅客的下個目的地等。

就在訪談過程中，這些旅客竟然沒有一位是到當地旅遊，而從這個地方轉往他處旅行，於是，當地又在7月成立觀光協會招攬客人，8月開始發贈「祕境到達證明書」，只要出示在車站內拍攝的照片，就可以免費獲得到「休息站豐浦」或「天然豐浦溫泉SHIOSAI」的機會，到10月已發出259份的「祕境到達證明書」。

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