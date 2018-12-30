黑人旅客在大廳講電話 飯店經理竟報警抓人

2018-12-30 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市一間希爾頓酒店，有經理和保安看到黑人旅客梅西（Jermaine Massey）在大廳裡講電話，竟直接打電話報警指控他擅闖飯店，梅西發現狀況不對連忙上前說明並錄影，消息傳出後引起各界憤怒，飯店最終將經理和保安開除。

據《路透》報導，從梅西的錄影中可以看到，保安告訴梅西等一下警察會過來送他離開，梅西則說他就住在酒店裡，但保安卻回覆他已經不再是酒店的客人了。

梅西所聘請的律師指出，後來警方確實派員前往處理，帶著梅西離開飯店，但梅西當時只不過是在大廳裡打電話給媽媽聊天而已。

該間希爾頓酒店事後於聲明中表示，「經過內部審查，我們開除了涉及這起事件的保安和經理。我們的酒店是一個熱情且好客的場所，他們的行為與我們的標準和價值觀不一致。」

希爾頓總公司則強調，公司絕對不容許種族歧視，已和波特蘭的酒店聯繫，以加強對客戶多樣性的培訓。梅西的律師透露，梅西目前計劃對希爾頓酒店發起法律訴訟。

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