少女遭霸凌、性侵後自殺 母寫信：妳死的那天我也死了...

2018-12-30 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名少女13歲時遭到女同學們的霸凌，女同學道歉後，邀請她參加一場音樂節活動，不料卻是對方設下的陷阱，少女在音樂節遭兩名男子性侵，2年後選擇結束自己生命，少女母親最近寫信給女兒，「在妳死去的那一天，我覺得我也死了...」

綜合英媒報導，澳洲少女特里文（Cassidy Trevan）在13歲時，在臉書等社群媒體上慘遭女同學集體霸凌，女同學事後向她道歉，還邀請她參加墨爾本郊區的一場音樂節，不料卻是女同學們的圈套，特里文慘遭兩名男子在小房間內性侵，涉案的青少年約5人。

特里文雖與警方多次見面，但她不肯正式錄口供，所以當局也無法提出任何起訴，最後因焦慮症、創傷後壓力症候群及精神病惡化，最後在2015年12月12日結束了自己的生命。

特里文的母親琳達·特里文（Linda Trevan）最近寫信給女兒，逼哭眾多網友，琳達表示，「在妳死去的那一天，我也死了，從那時起我幾乎不存在了，我非常非常後悔沒能把妳治好，讓一切變得更好，就像一個母親應該做的那樣，這樣我們今天就能永遠在一起。」

她也呼籲性侵者自首，他們現在應該做正確的事情，並且自己挺身而出，這樣他們才能不為自己餘生感到內疚。

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