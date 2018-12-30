籲各國硬起來 加拿大前大使：中國越來越不負責任！

2018-12-30 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大前駐中國大使馬大維（David Mulroney）日前在加媒《環球郵報》（The Globe and Mail）發表評論，提到北京為反制加國逮捕華為財務長孟晚舟的舉動，導致加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）遭中國逮捕，他認為中國做法殘忍且並不罕見，也痛批中國「越來越不負責任」。

馬大維在當地時間27日發出社評提到，加國應美國要求逮捕孟晚舟，中國為了報復，以「危害中國國家安全」為由，拘押加國前外交官康明凱和加國商人史派佛（Michael Spavor），另外過去也有英國和瑞典公民，遭同樣脆弱的理由被北京拘留。

他認為，中國對孟晚舟遭捕一案的反應過激，令加國觀察人士感到緊張。當前的中國危機有許多次要問題，其中就包括中國違反對伊朗的制裁禁令、利用華為等企業竊取外國技術，另外更無視中國公民和外國公民的權利。

他強調，這些問題都讓外界越來越清楚，中國是一個「越來越不負責任」的大國和合作對象，「一個只有在條件對自己有利的時候」，才會假裝遵守國際準則的國家。

他呼籲，加國政府要硬起來，日後與中國打交道時，先審視中國是否遵守國際秩序；也應與盟國磋商、合作，更完善的保護私人和學術界的敏感技術，不被中國竊取、更有效地抵禦中國對民主政治制度的干預、更積極地讓中國對尊重人權負起責任。

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