兩移民孩童拘押期間死亡 川普怪罪民主黨

2018-12-30 04:28

〔中央社〕美國總統川普今天將兩個遭拘押的移民孩童死亡歸咎在野的民主黨，因他要求在邊界築牆導致政府陷入局部關閉局面進入第2週之際，這番話勢必升高朝野緊張情勢。

川普推文說：「任何孩童或其他人在邊界喪命，全都要怪民主黨和他們可悲的移民政策，那使得人們以為他們可以非法進入我國而長途跋涉。他們不能進來。如果我們有一道牆，他們根本就不會嘗試了。」

這兩名死亡的孩童是瓜地馬拉人，年僅7歲和8歲，他們隨著親人非法越過邊界進入美國，遭到美國邊界巡防隊（US Border Patrol）拘押，後來病死。

川普今天稍早才推文說，邊界築牆經費造成的預算僵局已導致政府局部關閉進入第8天，下一步要看民主黨怎麼做。但他這則新推文語氣轉趨強硬。

他說：「我在白宮等著民主黨人過來，就邊界安全問題達成協議。」

不過，國會議員大都已返鄉過節，他們持續保持低調，沒有明顯跡象顯示會很快有任何突破。

美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）表示，過去兩個月邊界巡防隊在西南部邊界逮捕了13萬9817人，遠高於去年同期的7萬4946人。她指出，其中超過6萬8500人是「家人同行」，另有近1萬4000人是無人陪伴的孩童，這已使得相關處理機制瀕臨極限。

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