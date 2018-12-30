慈濟土耳其志工援助敘利亞難民 獲艾爾段接見

2018-12-30 01:52

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天接見慈濟基金會會員馬來西亞華裔商人頂級手套集團創辦人林偉才、成功集團創辦人陳志遠，並肯定旅土耳其志工胡光中、周如意等人投入敘利亞難民援助的貢獻。

艾爾段今天在第一大城伊斯坦堡金角灣會議中心（Halic Congress Centre）接見慈濟代表團一行11人，高度肯定慈濟過去4年來投入敘利亞難民救助工作所做貢獻。土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天已在伊斯坦堡接見代表團。

慈濟基金會自2014年投入協助逃往土耳其的敘利亞難民，由旅土耳其的慈濟志工胡光中、周如意、余自成對伊斯坦堡蘇丹加濟區（Sultangazi）的難民提供急難救助。胡光中告訴中央社記者，目前接受援助的難民達6000多戶，對象包括經濟特別困難的敘利亞家庭、大學生、打工生等。

胡光中說，代表團向艾爾段表示，慈濟基金會在台灣成立，全球慈濟人分布57個國家或地區，成立52年來已對將近100個國家提供援助。艾爾段認同慈濟不分宗教、國界、種族，不局限於台灣本土的「大愛無國界」理念，除詳細了解慈濟救助內容，並承諾協助慈濟的敘利亞難民援助工作。

土耳其全境的敘利亞難民總數估逾400萬人，其中伊斯坦堡估有70多萬人。

慈濟雪隆分會執行長簡慈露率馬來西亞訪視團隊一行35人昨天抵伊斯坦堡。包含林偉才、陳志遠等一行人隨即走訪慈濟義診中心，並訪視慈濟成立的難民學校滿納海國際學校，受到2000名師生歡迎。一行人今、明兩天投入共計10場發放活動。

滿納海國際學校授課範圍涵蓋國小至高中，校舍共規劃50間教室，可容納3000名學生。旅居土耳其23年的胡光中表示，自義診中心2016年3月7日營運以來，接受診治的難民約達27萬人次，每月平均有9000到1萬2000人次接受13位醫生治療。

據「富比世」（Forbes）雜誌，60歲的林偉才身家達14億美元，是馬來西亞第14大富豪；頂級手套在全球橡膠手套巿佔率達25%。66歲的陳志遠身家8億2000萬美元，是馬來西亞第25大富豪；成功集團旗下事業跨足零售、地產、博彩、製造業等。（編輯：林治平）

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