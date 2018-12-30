川普揚言關美墨邊界 專家稱虛張聲勢而已

2018-12-30 01:12

〔中央社〕美國總統川普揚言，倘若國會不通過興建圍牆的經費，他將被迫全面關閉美墨邊界。專家分析，川普撂狠話只是虛張聲勢，就法律面或經濟面而言，關閉邊界是不可能的。

「華盛頓郵報」專欄作家伊茨科維茨（Colby Itzkowitz）就川普揚言關邊界撰寫評論文章，並分析可行性。

報導引述霍蘭德與奈特（Holland & Knight）律師事務所移民律師佛瑞斯柯（Leon Fresco）指出，這是不可能的。首先，川普不可能合法阻止美國公民由墨西哥返回美國，因此邊界全面關閉行不通。

華府智庫移民政策研究所（Migration Policy Institute）所長斯利（Andrew Selee）表示：「總而言之，他很沮喪，他不能藉著頒布法令阻止非法入境，不能蓋圍牆，不能終止庇護體系，他越來越挫折，那是他對選民最重要的承諾，卻無計可施。川普急著要儘快解決問題，可是這難題沒有一蹴可幾的方法。」

報導說，川普可關閉邊界的唯一方法就是經由貿易，但根據北美自由貿易協定（NAFTA）的部分條文規定，除非攸關國安嚴禁他制止美墨商業往來，即使這樣做也有時間限制。

報導指出，美國與墨西哥的企業界擔憂，川普可能會採漸進方式豎立貿易壁壘，不過斯利表示，這麼做猶如「自殺」，因此舉將損及美國製造業。

根據英國「電訊報」報導，專家分析，關閉美墨邊界每天將造成數億美元損失，據估計去年雙邊跨越邊界貨物運輸總值高達5580億美元。

斯利說：「他的問題並非墨西哥，用這方法對付民主黨也行不通，且真正會傷害到美國產業。」

報導指出，理論上川普可以退出NAFTA，不再准許跨界商業往來，不過這麼做也會招致法律挑戰，佛瑞斯柯說，許多仰賴墨西哥產品的企業主將會提告。

報導說，因而川普的威脅，根本就是虛張聲勢，欲合法關閉邊界，川普鮮少施展餘地。

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