川習通電互祝新年 同稱盡早達成互利雙贏協議

2018-12-30 01:04

〔中央社〕中國國家主席習近平29日應約與美國總統川普通電話，兩國元首除互致新年問候，還表示，依阿根廷重要共識進行的協商正取得積極進展，盼能達成對兩國和世界人民都有利的成果。

新華社29日深夜發布報導稱，國家主席習近平29日「應約」與美國總統川普通電話。川普向習近平和中國人民致以新年的問候和祝願，並指出，美中關係很重要，全世界高度關注，他珍視與習近平的良好關係。

川普表示，很高興兩國工作團隊正努力落實自己與習近平在阿根廷會晤達成的重要共識。有關對話協商正取得積極進展，希望能達成對美中兩國人民和世界各國人民都有利的成果。

報導稱，習近平也向川普和美國人民致以新年祝福，並指出，他和川普都贊同推動中美關係穩定向前發展。「當前，中美兩國關係正處於一個重要階段」。

習近平表示，本月初，與川普在阿根廷舉行成功會晤，達成重要共識。這段時間以來，兩國工作團隊正在積極推進落實工作。希望雙方團隊相向而行，抓緊工作，爭取盡早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議。

習近平還強調，明年是中美建交40周年。中方高度重視中美關係發展，讚賞美方願發展合作和建設性的中美關係，願與美方一道，總結40年中美關係發展的經驗，加強經貿、兩軍、執法、禁毒、地方、人文等交流合作。保持在重大國際和地區問題上的溝通與協調，相互尊重彼此重要利益，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓兩國關係發展更好造福兩國人民和各國人民。

報導稱，中美兩國元首還就朝鮮半島形勢等共同關心的國際和地區問題交換看法。習近平重申，中方鼓勵和支持北韓與美國雙方繼續開展對話並取得積極成果。（編輯：林治平）

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