擊敗周子瑜奪百美榜第一！ 17歲法國嫩模有超狂資歷

黛蘭布蘭多的大碧眼是她的特徵。（圖擷取自Thylane Blondeau 臉書）

2018-12-29 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國電影網站「TC Candler」昨（28）日公布2018年世界百大美女榜，南韓女團TWICE台灣成員周子瑜奪下亞軍，冠軍則為從小被封為「全世界最美的女孩」、17歲的法國名模黛蘭布蘭多（Thylane Blondeau）。

綜合媒體報導，黛蘭布蘭多父親是足球員，母親是一位設計師，她從小就被稱讚擁有「世界最美臉蛋」，4歲時就為法國設計師Jean Paul Gaultier走上伸展台擔任模特兒而爆紅，6歲時登上法國兒童版《Vogue》雜誌，也被冠上了「全球最美女孩」。

黛蘭布蘭多未滿10歲時就在模特兒圈建立名聲，成為高知名度童星女模特兒，也因為她童年就濃妝豔抹、拍攝過於成熟性感的照片，而遭到輿論批評。除了模特兒事業，她也在14歲演出電影，16歲時就成為巴黎萊雅集團最年輕的品牌大使。

如今黛蘭布蘭多已經17歲了，身高約170公分，她憑藉著修長雙腿與碧藍大眼奪得世界百大美女第一名，不但個人IG有高達260萬人追蹤，在今年她推出個人品牌「HEAVEN MAY」，品牌的臉書粉專也有超過萬名粉絲追蹤。

17歲的法國名模黛蘭布蘭多奪下世界百大美女第一名。（圖擷取自Thylane Blondeau 臉書）

黛蘭布蘭多4歲時因為這張照片爆紅。（圖擷取自Thylane Blondeau IG）

黛蘭布蘭多4歲時就為法國設計師Jean Paul Gaultier走上伸展台擔任模特爾而爆紅。（圖擷取自Thylane Blondeau IG）

黛蘭布蘭多在IG分享生活照。（圖擷取自Thylane Blondeau IG）

黛蘭布蘭多在臉書分享工作照。（圖擷取自Thylane Blondeau 臉書）

黛蘭布蘭多在臉書分享生活照。（圖擷取自Thylane Blondeau 臉書）

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