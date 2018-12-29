男收到歧視訊息後友善回覆 對方主動道歉還說「愛你」

2018-12-29 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕種族歧視在現實、網路世界都層出不窮，常讓受歧視者留下不愉快的感受。最近美國一位男子就遇到網友傳來歧視性的訊息，不過他不但沒生氣，還用友善的訊息回覆對方，讓對方主動道歉。

綜合報導指出，美國波士頓男子阿布杜爾（Abdul Dremali）最近收到一位網友傳來的歧視訊息，訊息開頭就寫到，「閉嘴，快點滾回你的家鄉，你這個孬種。」不過阿布杜爾不但沒罵回去，還傳訊息稱讚對方，「你的大頭貼很好看，你是怎麼將牙齒美白成那樣的。」

阿布杜爾這樣的關心訊息反而讓網友相當不好意思，該網友表示，「我平常其實人很好，只是現在有點生病。」然後也開始稱讚阿布杜爾的鬍子很好看，更表示他很希望自己也有鬍子，兩人於是開始在訊息中聊起男性保養的撇步。

接著該網友更主動向阿布杜爾道歉表示，表示他之前太無禮了。阿布杜爾則向網友道晚安表示，「祝你一夜好眠，老兄，我愛你。」結果該網友也回覆，「我也愛你，晚安。」

事後阿布杜爾將與網友的對話紀錄分享到網路，結果吸引28萬人按讚，許多網友看了都留言，「太厲害了！」、「你好棒！」、「這真是超完美的回覆，遇到仇恨就應該以愛來回擊。」

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