氣泡也能再利用？可口可樂擬用「回收」二氧化碳生產汽水

2018-12-30 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕隨著環保意識抬頭，越來越多人注重回收再利用，但你知道就連氣泡也可以回收再利用嗎？現在可口可樂計畫利用空氣捕獲技術，從周圍環境收集二氧化碳，並運用在氣泡飲料上面。

綜合報導指出，可口可樂希臘瓶裝公司（HBC）瑞士子公司最近宣布，他們將與瑞士能源公司「Climeworks」合作，利用空氣捕獲技術（Direct Air Capture）設備，從周圍環境收集二氧化碳。這些設備可以能將空氣吸入，然後利用過濾器捕捉二氧化碳，在將這些二氧化碳供給企業使用。

報導指出，飲料業是目前全球最大的二氧化碳用戶，他們為了生成碳酸飲料所需的氣泡，每年要使用近1000萬噸二氧化碳。這些飲料中的二氧化碳，會隨著消費者打開瓶蓋、打嗝等方式重回大氣。Climeworks與可口可樂希因此希望將大氣的二氧化碳重新回收利用。

不過目前可口可樂還不會採用回收而來的氣泡，未來回收二氧化碳將優先提供給可口可樂旗下的「Valser」瑞士汽水使用。

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