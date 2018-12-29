「妳愛狗勝過我」 律師怒把妻子的狗從2樓陽台丟出去

2018-12-29 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國有位男子，日前跟妻子起衝突後，因為認為對方「愛狗勝於他」，竟憤而將她2隻愛犬從2樓扔出，最後導致1隻老狗活活摔死，而另1隻雖然沒有受到嚴重的傷勢，但受到驚嚇而逃逸無蹤；最後男子被警方依虐待動物的罪名逮捕。

綜合媒體報導，警方表示，這位莽漢是51歲律師傑拉德‧傑斯克（Jerald Jeske）；事發在24日，傑斯克妻子報警表示，當時她和傑斯克在車上發生爭吵，結果傑斯克竟動手打她2次，怒罵她「你愛那些狗勝過愛我！」，接著傑斯克便搶過妻子的家門鑰匙，闖入她家將屋內分別17歲與14歲的2隻老吉娃娃從2樓陽台扔出。

17歲的老吉娃娃當場活活摔死，而14歲的吉娃娃在落地後疑似沒有大礙，但因受到嚴重驚嚇而逃逸無蹤；而妻子報警後，警察也馬上趕到現場，隨即以虐待動物的罪名將傑斯克逮捕。

傑斯克被控的虐待動物罪是個重罪，他在26日以1萬美金（約新台幣30萬元）交保，法官也禁止傑拉德接近他的妻子與動物。

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