埃及金字塔爆炸案 司機稱未偏離指定道路

2018-12-29 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕世界七大奇景之一的埃及「吉薩大金字塔」附近，當地時間28日晚上6點多傳出炸彈爆炸事件，造成1名埃及導遊、3名越南觀光客當場死亡，10人受傷。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）表示，發生意外的巴士脫離指定路線，才會遭到攻擊，但司機卻堅稱自己完全按政府規劃走。

綜合媒體報導，載著14名越南觀光客、2名埃及導遊和司機的觀光巴士，當時正從開羅市區開往吉薩大金字塔，在距離目的地約4公里處時，馬路邊一面牆後的炸彈遭引爆，生還的越南旅客心有餘悸，「我們正要去看金字塔聲光秀，突然就聽到爆炸聲，太可怕了，所有人都在尖叫哀嚎。」

埃及總理馬德布利探視傷者時表示，這輛遊覽車未按原定路線行駛，也未通知安全部隊，一般觀光路線都會有警察維安；但受傷的巴士司機說，事發時的車輛路線完全遵照埃及內政部與警方的規劃走。

目前正值埃及旅遊旺季，加上當地科普特人（Copts）準備要在1月7日慶祝東正教的耶誕節，使埃及的維安情勢更加嚴峻緊張。

埃及上一次發生觀光客遭襲事件是2017年7月，1名捷克與2名德國觀光客在洪加達（Hurghada）的度假村裡，遭一名持刀的埃及男性無差別刺殺。根據《德國之聲》當時的報導，犯案原因疑似是「受ISIS觸發的孤狼式攻擊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/