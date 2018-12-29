來台觀光團集體脫逃 越南說話了：會加強旅遊管理

2018-12-29 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕152名越南觀光客循「觀宏專案」團體旅遊管道來台，卻集體脫逃，當天清查只有1人未失聯，另有3人案發後自行離境，共有148人在台灣逃竄。對此，越南文化體育和旅遊部昨天（28日）發函表示，將會加強旅遊管理。

綜合媒體報導，越南文化體育和旅遊部副部長黎光松（Le Quang Tung）表示，利用旅行形式非法組織越南人的風氣日益嚴重，已指示各地旅遊廳與相關單位，應要求從事國際旅遊的旅行社，對越南遊客前往外國觀光需遵守出國的法律程序，並向旅客宣導非法出境、居留、打工的後果，以確保遊客及業者權益。

而越南旅遊總局也向全國從事國際旅遊的旅行社發出公文，向台灣通知暫停向來自越南的觀弘專案旅客發放電子簽證，其餘對象則可照常發證。

越南旅遊總局副總局長吳懷鐘（Ngo Hoai Chung）則說，希望能夠迅速解決此事件，不希望讓真正赴台的越南遊客及旅行社權益受影響，也不讓越台旅遊合作受衝擊。

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