中共官媒稱「內褲熱銷」經濟變好 專家打臉：給豬抹口紅

2018-12-29 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中共官媒《環球時報》日前報導，中國東北的遼寧省男性內褲銷量提高，是經濟不斷回暖的趨勢。美國媒體質疑，中共此舉是有意掩蓋消費、房地產等令人失望的經濟數據。

據《美國之音》報導，《環球時報》的新聞中提到，從京東大數據研究院提供的男性內褲銷量來看，遼寧的經濟不斷回暖。《紐約時報》則指出，這種非正統的經濟指標，是回歸不拘一格經濟指標的久遠傳統，在普通可信賴的衡量標準不管用時，會適時參考這些特別數據。

不過《紐約時報》強調，目前中國並不缺乏可信賴衡量指標，中共官媒是想讓注意力轉移到這種指數上，而不是一般的消費、房地產及工業利潤等讓人失望的數據。報導寫到，諮詢研究機構龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）董事總經理葛藝豪（Arthur Kroeber）說，數據僅顯示出中國經濟明顯放緩，官媒這種做法就像是給豬抹口紅一樣，完全沒用。

據報導，將男性內褲視為經濟觀察指標的是前美國聯邦準備理事會主席葛林斯潘（Alan Greenspan），這位聯準會任期最長的主席認為，如果男性內褲銷量越好，經濟就越好，若是銷量差，則經濟衰退！

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